Армия САР сообщила о гибели одного военнослужащего при обстрелах в Пальмире
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Как передаёт агентство SANA, в результате атаки также пострадали три человека.
Отмечается, что израильские силы нанесли удар с воздуха по «вышке связи» и нескольким прилегающим к ней позициям.
Ранее замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что сирийская ПВО с помощью комплексов «Панцирь» уничтожила восемь из 12 ракет, выпущенных израильскими F-16 по Сирии.