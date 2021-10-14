Армия САР сообщила о гибели одного военнослужащего при обстрелах в Пальмире

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Сирийская армия сообщила о смерти одного военнослужащего при обстреле со стороны Израиля в районе Пальмиры.
Армия САР сообщила о гибели одного военнослужащего при обстрелах в Пальмире
  • Reuters
  • © Omar Sanadiki

Как передаёт агентство SANA, в результате атаки также пострадали три человека.

Отмечается, что израильские силы нанесли удар с воздуха по «вышке связи» и нескольким прилегающим к ней позициям.

Ранее замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что сирийская ПВО с помощью комплексов «Панцирь» уничтожила восемь из 12 ракет, выпущенных израильскими F-16 по Сирии. 

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