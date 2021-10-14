США прекращают использование военных рейсов для вывоза людей из Афганистана
- Reuters
«Идея о том, что мы возобновим эвакуацию в том виде, в каком она протекала до 31 августа, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости слова Прайса.
Как отметил представитель Госдепа, США больше не планируют задействовать для этих целей военные рейсы.
Ранее в НАТО назвали число людей, эвакуированных из Кабула самолётами альянса.
В конце августа представитель Министерства обороны США генерал Кеннет Маккензи заявил о завершении эвакуации американских войск из Афганистана и окончании военной миссии Соединённых Штатов в стране.