США прекращают использование военных рейсов для вывоза людей из Афганистана

Власти США прекращают использовать военные рейсы для вывоза из Афганистана своих граждан, а также афганцев, сотрудничавших с американской военной миссией. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Идея о том, что мы возобновим эвакуацию в том виде, в каком она протекала до 31 августа, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости слова Прайса.

Как отметил представитель Госдепа, США больше не планируют задействовать для этих целей военные рейсы.

Ранее в НАТО назвали число людей, эвакуированных из Кабула самолётами альянса.

В конце августа представитель Министерства обороны США генерал Кеннет Маккензи заявил о завершении эвакуации американских войск из Афганистана и окончании военной миссии Соединённых Штатов в стране.