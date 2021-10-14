США прекращают использование военных рейсов для вывоза людей из Афганистана

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Власти США прекращают использовать военные рейсы для вывоза из Афганистана своих граждан, а также афганцев, сотрудничавших с американской военной миссией. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
США прекращают использование военных рейсов для вывоза людей из Афганистана
  • Reuters

«Идея о том, что мы возобновим эвакуацию в том виде, в каком она протекала до 31 августа, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости слова Прайса.

Как отметил представитель Госдепа, США больше не планируют задействовать для этих целей военные рейсы.

Ранее в НАТО назвали число людей, эвакуированных из Кабула самолётами альянса.

В конце августа представитель Министерства обороны США генерал Кеннет Маккензи заявил о завершении эвакуации американских войск из Афганистана и окончании военной миссии Соединённых Штатов в стране.

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