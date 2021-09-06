В НАТО назвали число эвакуированных из Кабула самолётами альянса
- Reuters
«К настоящему моменту более 120 тыс. человек эвакуированы из аэропорта Кабула самолётами альянса. Более 500 афганских служащих, которые работали с НАТО, с семьями были эвакуированы и сейчас размещены в безопасности на военных базах в Европе», — приводит ТАСС заявление Штаба объединённых сил НАТО в Европе (SHAPE).
Отмечается, что страны НАТО предоставят эвакуированным афганцам политическое убежище.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что после выхода из Афганистана НАТО и США главным для России является обеспечение безопасности её союзников.