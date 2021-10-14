Индия примет участие в заседании московского формата по Афганистану

В Нью-Дели получили приглашение на заседание московского формата по Афганистану, заявил представитель МИД Индии Ариндам Багчи.

«Мы получили приглашение на встречу в московском формате по Афганистану 20 октября. Мы будем в ней участвовать», — приводит его слова РИА Новости.

Кто именно приедет в Москву от Индии, пока неизвестно. По предварительным данным, страну представят на уровне объединённого секретаря — одного из чиновников высшего ранга.

Ранее об аналогичном приглашении сообщили в МИД Китая.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что встреча по Афганистану в Москве является шагом на пути к международной конференции, на которой планируется обсудить восстановление страны.