Al Mayadeen: в Ливане установили личности виновных в стрельбе в Бейруте

Короткая ссылка
Армия Ливана установила личности нескольких боевиков, которые стоят за обстрелами демонстрантов в Бейруте.
Al Mayadeen: в Ливане установили личности виновных в стрельбе в Бейруте
  • AP

Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

«Ливанская армия установила личности ряда подстрекателей и участников нападения и занимается их преследованием», — говорится в заявлении.

По последним данным, число погибших в результате стрельбы в Бейруте увеличилось до пяти, пострадали ещё 16 человек. По словам главы МВД Ливана Басама Мауляви, стрельба велась по головам демонстрантов.

На фоне обстрела демонстрантов в Бейруте армия Ливана предупредила, что откроет огонь по любому вооружённому лицу на улицах столицы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить