Al Mayadeen: в Ливане установили личности виновных в стрельбе в Бейруте

Армия Ливана установила личности нескольких боевиков, которые стоят за обстрелами демонстрантов в Бейруте.

Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

«Ливанская армия установила личности ряда подстрекателей и участников нападения и занимается их преследованием», — говорится в заявлении.

По последним данным, число погибших в результате стрельбы в Бейруте увеличилось до пяти, пострадали ещё 16 человек. По словам главы МВД Ливана Басама Мауляви, стрельба велась по головам демонстрантов.

На фоне обстрела демонстрантов в Бейруте армия Ливана предупредила, что откроет огонь по любому вооружённому лицу на улицах столицы.