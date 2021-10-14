Ливанская армия предупредила, что будет стрелять по вооружённым лицам в Бейруте

На фоне обстрела демонстрантов в Бейруте армия Ливана предупредила, что откроет огонь по любому вооружённому лицу на улицах столицы.

«Подразделения армии откроют огонь по любому вооружённому лицу, находящемуся на дорогах, а также по любому, кто откроет огонь с любого места», — говорится в заявлении армии в Twitter.

وحدات #الجيش المنتشرة سوف تقوم باطلاق النار باتجاه اي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه اي شخص يقدم على اطلاق النار من اي مكان آخر وتطلب من المدنيين اخلاء الشوارع.#الجيش_اللبناني#LebaneseArmypic.twitter.com/ctJOIDChlq — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 14, 2021

От гражданских лиц требуется покинуть улицы.

Ранее стало известно, что один человек погиб и ещё восемь ранены в результате обстрела демонстрантов в Бейруте.

Позднее СМИ сообщили, что число погибших возросло до трёх.