Число погибших в результате стрельбы в Бейруте увеличилось до пяти

Глава МВД Ливана Басам Мауляви сообщил, что в результате стрельбы в районе Тайуни в Бейруте погибли пять человек, ещё 16 пострадали.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Мауляви, в результате инцидента пострадали 16 человек.

По словам министра, стрельба велась по головам демонстрантов.

На фоне обстрела демонстрантов в Бейруте армия Ливана предупредила, что откроет огонь по любому вооружённому лицу на улицах столицы.

Ранее стало известно, что один человек погиб и ещё восемь ранены в результате обстрела демонстрантов в Бейруте.

Позднее СМИ сообщили, что число погибших возросло до трёх.