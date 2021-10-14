Число погибших в результате стрельбы в Бейруте увеличилось до пяти
- AP
Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил Мауляви, в результате инцидента пострадали 16 человек.
По словам министра, стрельба велась по головам демонстрантов.
На фоне обстрела демонстрантов в Бейруте армия Ливана предупредила, что откроет огонь по любому вооружённому лицу на улицах столицы.
Ранее стало известно, что один человек погиб и ещё восемь ранены в результате обстрела демонстрантов в Бейруте.
Позднее СМИ сообщили, что число погибших возросло до трёх.