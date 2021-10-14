Число погибших в результате стрельбы в Бейруте увеличилось до пяти

Короткая ссылка
Глава МВД Ливана Басам Мауляви сообщил, что в результате стрельбы в районе Тайуни в Бейруте погибли пять человек, ещё 16 пострадали.
Число погибших в результате стрельбы в Бейруте увеличилось до пяти
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Мауляви, в результате инцидента пострадали 16 человек.

По словам министра, стрельба велась по головам демонстрантов.

На фоне обстрела демонстрантов в Бейруте армия Ливана предупредила, что откроет огонь по любому вооружённому лицу на улицах столицы.

Ранее стало известно, что один человек погиб и ещё восемь ранены в результате обстрела демонстрантов в Бейруте.

Позднее СМИ сообщили, что число погибших возросло до трёх.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить