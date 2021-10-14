Песков прокомментировал возможность дальнейших контактов Путина и Байдена

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Москве и Вашингтону удалось достичь некоторого понимания в отношении контактов президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в ходе визита в Москву замгоссекретаря Соединённых Штатов Виктории Нуланд.
Песков прокомментировал возможность дальнейших контактов Путина и Байдена
  • AP

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Действительно, вчера, когда (помощник президента России Юрий. — RT) Ушаков принимал Нуланд, об этом речь шла. Там удалось достичь некоторых пониманий о продолжении контактов на высшем уровне. Эти понимания будут конкретизированы, и своевременно мы вас проинформируем об этом», — сказал он.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд обсуждает в Москве в том числе его дальнейшие контакты с американским президентом Джо Байденом.

Глава МИД Сергей Лавров отметил стремление развивать такие контакты у обеих стран.

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