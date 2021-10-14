В Сирии открылся детский Центр изучения русского языка и культуры «Рассвет»

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В сирийском городе Джебла прошла торжественная церемония открытия Центра изучения русского языка и культуры «Рассвет».

В центре смогут одновременно проходить обучение до 300 детей разного возраста.

Дети будут изучать русский язык, культуру, традиции и обычаи российских народов.

Также в будущем планируется организовывать поездки воспитанников центра в Россию для знакомства с памятниками русской культуры, участия в различных творческих мероприятиях и общения со сверстниками.

Вклад в создание центра «Рассвет» внесли представительство Россотрудничества в Сирии, благотворительная организация «Русская гуманитарная миссия», Российский центр науки и культуры в Дамаске, а также представители русской диаспоры в Сирии.

Необходимые документы для обустройства и работы организации были оформлены благодаря  поддержке Министерства среднего образования Сирийской Арабской Республики, администраций мухафазы Латакия и города Джебла.

 «Через язык мы продвигаем российскую культуру, строим мосты между двумя народами, и мы российский культурный центр в Дамаске, конечно, всячески поддерживаем», — заявил руководитель представительства Россотрудничества в Сирии Николай Сухов. 

Как отметил директор центра «Рассвет» Мухаммад Маруф, который окончил факультет журналистики Российского университета дружбы народов, идея создать частное профильное образовательное учреждение у него появилась в связи с возросшим в последние годы интересом к русскому языку со стороны сирийского общества.

«Цель у нас не экономическая, не коммерческая, самое главное — как можно больше иметь студентов, чтобы могли как можно больше преподавать русский язык, чтобы был доступен русский язык почти всем жителям города Джебла», — сказал он. 

С 2014 года русский язык включён в программу сирийских образовательных школ в качестве предмета по выбору.

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