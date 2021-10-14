Посол заявил о стремлении Италии продвинуть вопрос признания «Спутника V» в ЕС

Италия сделает всё возможное, чтобы ускорить процесс признания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в рамках Евросоюза. Об этом заявил итальянский посол в России Джорджо Стараче.

По его словам, Италия на данный момент не планирует признавать российский препарат на национальном уровне.

«Нам было бы сложно последовать по пути, по которому пошла, например, Венгрия. Мы очень тесно интегрированы в Европейский союз, являемся его важным членом и уважаем регуляторные процедуры внутри Евросоюза», — приводит РИА Новости заявление Стараче.

По словам посла, Италия намерена делать всё возможное, чтобы продвинуть принятие решения о признании вакцины «Спутник V» в Брюсселе.

«Давайте посмотрим, что из этого получится. Конечно, Италия сыграет свою роль в технических консультациях. Решение принимают специализированные институты, но мы хотим, чтобы процесс ускорился», — сказал Стараче.

Ранее в Минздраве Италии допустили возможность дополнительной вакцинации привитых «Спутником V» другими препаратами.