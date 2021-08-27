Лавров высказался о ситуации с взаимными поездками граждан России и Италии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо высказался о ситуации с взаимными поездками граждан России и Италии.

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«Рассчитываем, что постепенно карантинные ограничения будут сниматься и удастся восстановить максимально облегчённый режим взаимных поездок граждан наших стран», — заявил Лавров. Ранее министр здравоохранения Республики Сан-Марино Роберто Чиаватта в беседе с RT прокомментировал ситуацию с процессом одобрения вакцины против коронавируса «Спутник V» в ЕС. В РФПИ сообщали, что процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском агентстве лекарственных средств «идёт в положительном и профессиональном ключе».