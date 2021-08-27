Лавров высказался о ситуации с взаимными поездками граждан России и Италии

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо высказался о ситуации с взаимными поездками граждан России и Италии.
Лавров высказался о ситуации с взаимными поездками граждан России и Италии
  • © РИА Новости / МИД РФ

«Рассчитываем, что постепенно карантинные ограничения будут сниматься и удастся восстановить максимально облегчённый режим взаимных поездок граждан наших стран», — заявил Лавров.

Ранее министр здравоохранения Республики Сан-Марино Роберто Чиаватта в беседе с RT прокомментировал ситуацию с процессом одобрения вакцины против коронавируса «Спутник V» в ЕС.

В РФПИ сообщали, что процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском агентстве лекарственных средств «идёт в положительном и профессиональном ключе».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить