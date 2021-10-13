В Институте мировой экономики и международных отношений прокомментировали визит Нуланд в Москву

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко прокомментировал визит заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Москву.

В беседе с Life.ru он заявил, что это очень небольшой, но позитивный шаг в налаживании нормального диалога между Россией и США на уровне профильных ведомств.

«Мне хотелось бы думать, что этот визит может стать отправной точкой для развития и расширения двустороннего диалога по нормализации двусторонних отношений», — отметил Оленченко.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит замгоссекретаря Виктории Нуланд в Москву и её контакты с российскими официальными лицами.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявила, что Нуланд проводит в России конструктивные встречи.