Японский посол прокомментировал возможность встречи лидеров Японии и России
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- РИА Новости
«Принципиальная договорённость есть. Но о конкретной дате преждевременно говорить. Я думаю, что два лидера начали хорошие отношения», — цитирует посла РИА Новости.
По словам Кодзуки, президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Фумио Кисида пришли к единому мнению о необходимости переговоров.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с заявлением нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о якобы суверенитете Токио над Южными Курилами.
Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.