Японский посол прокомментировал возможность встречи лидеров Японии и России

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Посол Японии в России Тоехиса Кодзуки заявил, что существует принципиальная договорённость о встрече лидеров России и Японии, однако о конкретной дате говорить преждевременно.
Японский посол прокомментировал возможность встречи лидеров Японии и России
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Принципиальная договорённость есть. Но о конкретной дате преждевременно говорить. Я думаю, что два лидера начали хорошие отношения», — цитирует посла РИА Новости.

По словам Кодзуки, президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Фумио Кисида пришли к единому мнению о необходимости переговоров. 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с заявлением нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о якобы суверенитете Токио над Южными Курилами. 

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.

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