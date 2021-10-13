Японский посол прокомментировал возможность встречи лидеров Японии и России

Посол Японии в России Тоехиса Кодзуки заявил, что существует принципиальная договорённость о встрече лидеров России и Японии, однако о конкретной дате говорить преждевременно.

«Принципиальная договорённость есть. Но о конкретной дате преждевременно говорить. Я думаю, что два лидера начали хорошие отношения», — цитирует посла РИА Новости.

По словам Кодзуки, президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Фумио Кисида пришли к единому мнению о необходимости переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с заявлением нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о якобы суверенитете Токио над Южными Курилами.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.