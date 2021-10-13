Нарышкин: спецслужбы СНГ наблюдают за действиями талибов в Афганистане

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что спецслужбы стран СНГ следят за действиями радикального движения «Талибан»* в Афганистане.
Нарышкин: спецслужбы СНГ наблюдают за действиями талибов в Афганистане
  • РИА Новости

«Мы прогнозировали развитие событий по тому сценарию, по которому они произошли. В результате пришла новая власть — движение «Талибан». Мы продолжаем внимательно следить за действиями новой власти и в оперативном режиме обмениваемся информацией с нашими коллегами из СНГ», — цитирует его ТАСС.

Ранее Нарышкин в интервью RT высказался о ситуации в Афганистане.

В сентябре руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков заявил, что контртеррористические подразделения спецслужб стран СНГ переведены в режим повышенной готовности в связи с приходом радикального движения «Талибан» к власти в Афганистане.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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