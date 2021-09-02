Контртеррористические подразделения СНГ перешли в режим повышенной готовности
- Reuters
«Несомненно, контртеррористические подразделения спецслужб и органов безопасности стран Содружества уже перестроили свою работу, перешли из формата мирного времени в режим повышенной готовности», — цитирует ТАСС Новикова.
По его словам, это относится прежде всего к оперативной работе по выявлению террористического подполья, спящих ячеек, пресечению схем их материальной поддержки.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назвал ситуацию в Афганистане критической.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.