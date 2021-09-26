Нарышкин высказался о ситуации в Афганистане

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью RT высказался о ситуации в Афганистане.
Нарышкин высказался о ситуации в Афганистане
  • РИА Новости

Он отметил, что «нормализация ситуации в Афганистане, или стремление к нормализации ситуации в Афганистане, относится уже к компетенции всех региональных держав».

«И стран Центральной Азии, Китая, Индии, Пакистана, Ирана и, конечно, России», — заявил Нарышкин.

По его словам, «в этом смысле большое значение имеет и взаимодействие разведывательных служб на партнёрском канале».

«И должен вам сказать, что сейчас мы практически со всеми названными мною державами, странами ведём такой интенсивный партнёрский диалог с нашими коллегами, с разведывательными службами этих стран», — добавил он.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и глава МИД России Сергей Лавров в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН обсудили ситуацию в Афганистане, Ливии, САР и на Украине.

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