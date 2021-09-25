Лавров и Гутерреш обсудили ситуацию в Афганистане, Сирии и на Украине
- © МИД России
«(Стороны. — RT) обсудили сотрудничество России и ООН по широкому кругу вопросов», — информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ООН.
Отмечается, что Лавров и Гутерреш также поговорили о развитии событий в Афганистане, Ливии, Сирии и на Украине.
Ранее главы внешнеполитических ведомств стран — постоянных участниц Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) на переговорах с генсекретарём организации Антониу Гутеррешем отметили важность оказания бесперебойного гуманитарного содействия Афганистану.