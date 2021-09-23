Главы дипведомств «пятёрки» СБ ООН обсудили ситуацию в Афганистане

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Главы внешнеполитических ведомств стран — постоянных участниц Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) на переговорах с генсекретарём организации Антониу Гутеррешем отметили важность оказания бесперебойного гуманитарного содействия Афганистану.
Главы дипведомств «пятёрки» СБ ООН обсудили ситуацию в Афганистане
  • © МИД России

«(Глава МИД России Сергей. — RT) Лавров принял участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН», — сообщается на сайте российского МИД.

Отмечается, что среди рассмотренных вопросов значился «императив поиска коллективных ответов на вызовы и угрозы современности с опорой на Устав ООН и другие нормы международного права».

Ранее стало известно, что Лавров примет участие во встрече глав МИД постоянных членов СБ ООН и Гутерреша.

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