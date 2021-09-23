Главы дипведомств «пятёрки» СБ ООН обсудили ситуацию в Афганистане
- © МИД России
«(Глава МИД России Сергей. — RT) Лавров принял участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН», — сообщается на сайте российского МИД.
Отмечается, что среди рассмотренных вопросов значился «императив поиска коллективных ответов на вызовы и угрозы современности с опорой на Устав ООН и другие нормы международного права».
Ранее стало известно, что Лавров примет участие во встрече глав МИД постоянных членов СБ ООН и Гутерреша.