Главы дипведомств «пятёрки» СБ ООН обсудили ситуацию в Афганистане

Главы внешнеполитических ведомств стран — постоянных участниц Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) на переговорах с генсекретарём организации Антониу Гутеррешем отметили важность оказания бесперебойного гуманитарного содействия Афганистану.

«(Глава МИД России Сергей. — RT) Лавров принял участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН», — сообщается на сайте российского МИД.

Отмечается, что среди рассмотренных вопросов значился «императив поиска коллективных ответов на вызовы и угрозы современности с опорой на Устав ООН и другие нормы международного права».

Ранее стало известно, что Лавров примет участие во встрече глав МИД постоянных членов СБ ООН и Гутерреша.