Лавров примет участие во встрече глав МИД постоянных членов СБ ООН и Гутерреша

Глава российского МИД Сергей Лавров 22 сентября примет участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств «пятёрки» постоянных членов СБ ООН и Генсека ООН Антониу Гутерреша.

Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что Лавров планирует провести около 25 встреч с зарубежными коллегами во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Также намечена встреча с Гутеррешем.

В январе посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва рассчитывает, что администрация нового президента США Джо Байдена изучит предложение России о саммите «пятёрки» Совбеза ООН и он состоится, как только позволит эпидемиологическая ситуация.