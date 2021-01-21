Посол России рассказал о перспективах проведения саммита «пятёрки» СБ ООН

Москва рассчитывает, что администрация нового президента США Джо Байдена изучит предложение России о саммите «пятёрки» Совбеза ООН и он состоится, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Российский посол напомнил, что инициатива России ранее была поддержана руководством стран «пятёрки» и остаётся в силе.

«Дата и место проведения такой встречи пока не определены. Рассчитываем, что новая администрация внимательно изучит российскую идею и саммит «пятёрки» будет организован, как только позволит эпидемиологическая обстановка», — цитирует РИА Новости Антонова.

Он также подчеркнул «своевременность и необходимость» прямого разговора лидеров государств Совбеза ООН об основах взаимодействия в международных делах и способах ликвидации многочисленных очагов напряжённости.

В ноябре российский лидер Владимир Путин выразил надежду, что саммит стран «пятёрки» СБ ООН «состоится, причём в очном формате».