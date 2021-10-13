Патрушев заявил о наращивании НАТО наступательного потенциала в кибертехнологиях

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что альянс интенсивно развивает наступательный потенциал с использованием кибертехнологий.

«Страны НАТО интенсивно развивают наступательный информационный потенциал, включающий разработку технологий искусственного интеллекта», — приводит РИА Новости слова Патрушева на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ.

По его словам, НАТО реализует концепции упреждающей киберобороны и создаёт профильные коалиционные формирования для проведения наступательных киберопераций.

Ранее в США заявили об интересе к технологиям, способствующим достижению превосходства в киберпространстве.