Патрушев заявил о наращивании НАТО наступательного потенциала в кибертехнологиях

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что альянс интенсивно развивает наступательный потенциал с использованием кибертехнологий.
Патрушев заявил о наращивании НАТО наступательного потенциала в кибертехнологиях
  • РИА Новости

«Страны НАТО интенсивно развивают наступательный информационный потенциал, включающий разработку технологий искусственного интеллекта», — приводит РИА Новости слова Патрушева на открытии XVII Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ.

По его словам, НАТО реализует концепции упреждающей киберобороны и создаёт профильные коалиционные формирования для проведения наступательных киберопераций.

Ранее в США заявили об интересе к технологиям, способствующим достижению превосходства в киберпространстве.

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