На юге Чили объявили ЧП из-за серии поджогов

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Президент Чили Себастьян Пиньера объявил в ряде регионов на юге страны чрезвычайное положение в связи с серией поджогов.

«Мы решили объявить чрезвычайное положение в связи с тяжкими нарушениями общественного порядка в провинциях Био-Био и Арауко в регионе Био-Био и провинциях Мальеко и Каутин в регионе Арауканиа», — приводит его слова ТАСС.

Действие режима будет действовать в указанных регионах на протяжении 15 дней. В соответствии с указом главы государства, для обеспечения правопорядка разрешается привлекать военных.

«Режим ЧП нужен для более эффективной борьбы с терроризмом, наркоторговлей и организованной преступностью и ни в коем случае не направлен против представителей какого-то народа или группы мирных граждан», — заявил Пиньера.

В Био-Био и Араукании на протяжении нескольких лет неизвестные устраивают поджоги церквей, собственности предприятий, транспорта и прочих объектов. За последние несколько недель ситуация ухудшилась.

Чилийский суд ранее начал расследование уголовного дела в отношении президента страны Себастьяна Пиньеры в связи с публикацией документов из «Досье Пандоры».

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