Пользователи YouTube из США сообщают о сбоях в работе сервиса

Аудитория YouTube из США сообщает о сбоях в работе сервиса.

Согласно данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на популярных ресурсах в сети, неполадки в работе видеохостинга начались около 02:00 по мск. Большая часть сбоев фиксируется в США.

Порядка 62% пользователей жалуются на работу сайта, 23% сталкиваются с проблемами при просмотре видео, а ещё 14% жалуются на сбои в работе приложения.

Ранее сообщалось о глобальном сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp во многих странах мира, включая Россию. По версии CNBC, это были самые большие неполадки в работе соцсетей с 2008 года.