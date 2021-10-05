CNBC назвал сбой в работе Facebook самым серьёзным с 2008 года

Текущий сбой в работе Facebook стал самым серьёзным в работе социальной сети с 2008 года. Об этом информирует CNBC.

В сообщении говорится, что «это самый серьёзный сбой в работе технологического гиганта с 2008 года».

Отмечается, что тогда Facebook отключился примерно на день и сбой затронул около 80 млн пользователей.

По данным CNBC, в настоящее время платформа охватывает порядка 3 млрд пользователей.

Ранее сообщалось, что глобальный сбой затронул Facebook, Instagram и WhatsApp во многих странах мира, включая Россию. Сбой длится уже более пяти часов.

Также пользователи сообщили о сбое в работе YouTube и Viber.