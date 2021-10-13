Диппредставительства России в США продолжают выдавать визы в полном объёме

Несмотря на ситуацию с визами, складывающуюся не по вине Москвы, российские диппредставительства в США продолжают выдавать визы в полном объёме, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Могу вас заверить, что российские диппредставительства в США продолжают осуществлять оформление виз в полном объёме, невзирая на сложную кадровую ситуацию из-за продолжающейся не по нашей вине «визовой войны», — сказал он в ходе открытия годового собрания Американо-Российского делового совета.

Ранее члены комитета по регламенту палаты представителей США одобрили поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год, которая рекомендует администрации страны рассмотреть возможность санкций против 35 российских бизнесменов, журналистов и политиков.

Антонов, в свою очередь, призвал американских конгрессменов отказаться от деструктивных подходов в отношении России.