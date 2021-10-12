Посол России призвал конгресс США отказаться от антироссийских подходов

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал американских конгрессменов отказаться от деструктивных подходов в отношении России.

Слова Антонова приводит российское посольство в Facebook.

Он отметил, что вызывает недоумение то, «с какой маниакальной настойчивостью» американские законодатели пытаются обрушить отношения двух стран.

По мнению Антонова, подтверждением тому является новая попытка конгрессменов США «наложить ограничения на 35 россиян под совершенно надуманным предлогом».

«Призываем членов конгресса отказаться от деструктивных подходов и «сбросить антироссийские шоры», — сказал посол.

Антонов добавил, что конгрессменам «давно пора осознать безальтернативность конструктивного и взаимоуважительного диалога с Россией».

Ранее члены комитета по регламенту палаты представителей США одобрили поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год, которая рекомендует администрации страны рассмотреть возможность санкций против 35 российских бизнесменов, журналистов и политиков.