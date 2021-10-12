Рябков заявил о неприемлемости военного присутствия США в странах Центральной Азии

Замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд заявил, что Россия не приемлет американского военного присутствия в странах Центральной Азии.

РИА Новости

«Мы акцентировали неприемлемость ни в какой форме американского военного присутствия в центральноазиатских странах», — приводит ТАСС слова Рябкова. Ранее Рябков напоминал о позиции России относительно военного присутствия США в Центральной Азии. 12 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО после ухода из Афганистана стремится передислоцировать свои силы в Азию и направить в регион потоки афганских беженцев.