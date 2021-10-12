Рябков заявил о неприемлемости военного присутствия США в странах Центральной Азии
- РИА Новости
«Мы акцентировали неприемлемость ни в какой форме американского военного присутствия в центральноазиатских странах», — приводит ТАСС слова Рябкова.
Ранее Рябков напоминал о позиции России относительно военного присутствия США в Центральной Азии.
12 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО после ухода из Афганистана стремится передислоцировать свои силы в Азию и направить в регион потоки афганских беженцев.