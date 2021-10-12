Рябков заявил о неприемлемости военного присутствия США в странах Центральной Азии

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд заявил, что Россия не приемлет американского военного присутствия в странах Центральной Азии.
Рябков заявил о неприемлемости военного присутствия США в странах Центральной Азии
  • РИА Новости

«Мы акцентировали неприемлемость ни в какой форме американского военного присутствия в центральноазиатских странах», — приводит ТАСС слова Рябкова.

Ранее Рябков напоминал о позиции России относительно военного присутствия США в Центральной Азии.

12 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО после ухода из Афганистана стремится передислоцировать свои силы в Азию и направить в регион потоки афганских беженцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить