Лавров заявил о попытках НАТО направить в Азию потоки афганских беженцев

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО после ухода из Афганистана стремится передислоцировать свои силы в Азию и направить в регион потоки афганских беженцев.
Лавров заявил о попытках НАТО направить в Азию потоки афганских беженцев
  • РИА Новости

Об этом он заявил на встрече глав МИД стран — участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

«В этом же ряду можно отметить стремление Североатлантического альянса после Афганистана передислоцировать силы в другие зоны региона, будь то Центральная, Южная или Юго-Восточная Азия, а заодно направить в эти регионы потоки афганских беженцев», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Лавров подчеркнул, что вопрос об ответственности НАТО за последствия своих «двадцатилетних экспериментов» альянс обходит стороной.

«Решением проблем предлагается заняться международному сообществу, прежде всего соседям Афганистана», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз принял 22 тыс. афганских беженцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить