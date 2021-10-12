Лавров заявил о попытках НАТО направить в Азию потоки афганских беженцев

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО после ухода из Афганистана стремится передислоцировать свои силы в Азию и направить в регион потоки афганских беженцев.

Об этом он заявил на встрече глав МИД стран — участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

«В этом же ряду можно отметить стремление Североатлантического альянса после Афганистана передислоцировать силы в другие зоны региона, будь то Центральная, Южная или Юго-Восточная Азия, а заодно направить в эти регионы потоки афганских беженцев», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Лавров подчеркнул, что вопрос об ответственности НАТО за последствия своих «двадцатилетних экспериментов» альянс обходит стороной.

«Решением проблем предлагается заняться международному сообществу, прежде всего соседям Афганистана», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз принял 22 тыс. афганских беженцев.