Сенатор Цеков прокомментировал заявление премьера Японии о Курильских островах

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Анастасия Белоусова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление японского премьер-министра Фумио Кисиды о том, что суверенитет Японии распространяется в том числе на Южные Курилы.
Сенатор Цеков прокомментировал заявление премьера Японии о Курильских островах
  • РИА Новости

«От того, что он говорит, суверенитет не распространяется... Это суверенная территория Российской Федерации, которая хорошо защищена и не может быть возвращена Японии», — отметил сенатор.

По его словам, некоторые политики «не хотят мириться с реальностью», несмотря на то что соответствующие решения были приняты очень давно.

«Решение по территориям было принято по окончании Второй мировой войны. Все были согласны... Япония заинтересована в мирном договоре и урегулировании отношений с Россией не меньше, чем Россия. Даже в гораздо большей степени», — заключил Цеков.

Ранее мэр Курильского района (Итуруп) Вадим Рокотов прокомментировал заявление японского премьер-министра Фумио Кисиды о том, что суверенитет Японии распространяется в том числе на Южные Курилы.

Японский премьер также добавил, что правительство настроено заключить мирный договор с Россией, «разрешив проблему принадлежности этих островов».

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