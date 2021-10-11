Генконсульство Белоруссии в Нью-Йорке прекратит работу 21 октября по требованию американской стороны. Об этом сообщили в дипломатической миссии.

«Сообщаем, что по требованию американской стороны генеральное консульство Республики Беларусь в городе Нью-Йорке прекратит свою работу 21 октября 2021 года», — говорится в сообщении ведомства.

Белорусы, проживающие на территории консульского округа генерального консульства (включая Канаду), после закрытия генконсульства смогут обращаться за совершением консульских действий в посольство республики в США, подчеркнули там.

2 сентября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в связи с санкциями нет смысла направлять белорусского посла в США.