РФПИ назвал фейком и вопиющей ложью статью The Sun о вакцинах от COVID-19

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) назвал фейком и вопиющей ложью статью британского таблоида The Sun о «краже Россией формулы вакцины» от коронавируса у AstraZeneca.

«Сообщения британских СМИ о том, что российский «Спутник V» якобы основан на исследованиях вакцины Oxford/AstraZeneca, являются очередным фейком и вопиющей ложью, основанной на анонимных источниках», — говорится в пресс-релизе.

В фонде заявили, что история, придуманная таблоидом, продвигается противниками успеха «одной из самых эффективных и безопасных вакцин против COVID-19 в мире».

«Мы считаем такие атаки крайне неэтичными, поскольку они подрывают глобальные усилия по вакцинации», — добавили там.

В РФПИ подчеркнули, что подобные заявления «не имеют никакого научного смысла», поскольку «Спутник V» и AstraZeneca «используют разные платформы».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя статью The Sun о вакцинах, напомнил, что это «очень известная глубоко ненаучная газета», в Кремле относятся к подобным публикациям соответствующим образом.

В апреле директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал самый смешной, по его мнению, миф про «Спутник V».

Он отмечал, что разработчиков «Спутника V» посмешила информация, что российские хакеры института имени Гамалеи украли план создания вакцинного препарата у AstraZeneca.