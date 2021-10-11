РФПИ назвал фейком и вопиющей ложью статью The Sun о вакцинах от COVID-19

Короткая ссылка
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) назвал фейком и вопиющей ложью статью британского таблоида The Sun о «краже Россией формулы вакцины» от коронавируса у AstraZeneca.
РФПИ назвал фейком и вопиющей ложью статью The Sun о вакцинах от COVID-19
  • Reuters

«Сообщения британских СМИ о том, что российский «Спутник V» якобы основан на исследованиях вакцины Oxford/AstraZeneca, являются очередным фейком и вопиющей ложью, основанной на анонимных источниках», — говорится в пресс-релизе.

В фонде заявили, что история, придуманная таблоидом, продвигается противниками успеха «одной из самых эффективных и безопасных вакцин против COVID-19 в мире».

«Мы считаем такие атаки крайне неэтичными, поскольку они подрывают глобальные усилия по вакцинации», — добавили там.

В РФПИ подчеркнули, что подобные заявления «не имеют никакого научного смысла», поскольку «Спутник V» и AstraZeneca «используют разные платформы».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя статью The Sun о вакцинах, напомнил, что это «очень известная глубоко ненаучная газета», в Кремле относятся к подобным публикациям соответствующим образом.

В апреле директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал самый смешной, по его мнению, миф про «Спутник V».

Он отмечал, что разработчиков «Спутника V» посмешила информация, что российские хакеры института имени Гамалеи украли план создания вакцинного препарата у AstraZeneca.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить