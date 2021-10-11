Песков прокомментировал статью The Sun о вакцинах от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью британского таблоида The Sun о вакцинах от коронавируса, в которой газета утверждала, что разработчики российского «Спутника V» якобы украли формулу AstraZeneca.

«Газета The Sun — это же очень известная глубоко ненаучная газета. Ну, наверное, так и относимся к этим публикациям», — заявил Песков, комментируя публикацию.

В апреле директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал самый смешной, по его мнению, миф про российскую вакцину «Спутник V».

Он отмечал, что разработчиков «Спутника V» посмешила информация, что российские хакеры института имени Гамалеи украли план создания вакцинного препарата у AstraZeneca.