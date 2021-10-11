Сенатор Цеков назвал объективным высказывание Борреля о состоянии ЕС

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что ЕС рискует потерять способность быть полноправным игроком на мировой арене.

«Очень здравое суждение Борреля. Из многих его высказываний эта его оценка нынешнего состояния ЕС и перспектив — она довольно объективна», — отметил сенатор.

Он также объяснил, что, по его мнению, это происходит не из-за других мировых держав.

«Это за счёт тех ошибок, которые совершает сам Евросоюз, и в частности Боррель», — заключил сенатор.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС рискует потерять способность быть полноправным игроком на мировой арене, превратившись в объект политики мировых держав.

Он также призвал лидеров ЕС поддержать создание собственных вооружённых сил и определить конкретные условия их применения.