Боррель: ЕС рискует перестать быть полноценным игроком на глобальной арене

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС рискует потерять способность быть полноправным игроком на мировой арене, превратившись в объект политики мировых держав.

«Сегодня европейцы рискуют во всё большей степени стать объектом, а не игроком в международных делах, реагируя на решения других лиц вместо того, чтобы самим формировать события», — написал Боррель в своём блоге.

По его оценке, в мире наметились две тенденции, которые всё сильнее влияют на европейские дела. Во-первых, это усилия США и их союзников, направленные на сдерживание Китая.

Во-вторых, «это многополярная динамика, при которой такие игроки, как Россия, стремятся расширить пространство для манёвра и сферу влияния».

Боррель призвал лидеров ЕС поддержать создание собственных вооружённых сил и определить конкретные условия их применения. Он отметил, что эти силы не должны конкурировать с НАТО.

Ранее Боррель заявлял о желании России посеять раздор среди стран Европейского союза.