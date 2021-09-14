Боррель заявил о желании России посеять раздор среди стран ЕС

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о желании России посеять раздор среди стран Европейского союза.
Боррель заявил о желании России посеять раздор среди стран ЕС
  • Reuters

«Наше единство должно быть нашим самым крупным активом в отношениях с Россией, потому что очевидно, что Россия хочет посеять среди нас раздор», — цитирует его Интерфакс.

По его словам, Россия якобы избегает ведения переговоров с ЕС и предпочитает вместо этого говорить с отдельными европейскими странами.

«Нам нужно стараться быть едиными в том, что касается отношений с Россией. И поверьте мне: это не всегда просто», — добавил он.

Ранее Боррель призвал не позволить России и Китаю «взять контроль» над ситуацией в Афганистане.

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