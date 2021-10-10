В Боливии разбился самолёт с медиками на борту
«Мы потрясены авиакатастрофой в Пандо, в которой погибли шесть человек. Мы поручили ответственным органам выяснить причины аварии», — написал глава государства в своём аккаунте в Twitter.
Арсе выразил соболезнования семьям погибших.
По информации ТАСС, на борту самолёта находились четверо представителей Минздрава Боливии и двое пилотов.
Ранее сообщалось о крушении однодвигательного самолёта на территории аэропорта Джорджии. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека.