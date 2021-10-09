Fox 5: четыре человека погибли при крушении самолёта в Джорджии

На территории аэропорта в Джорджии в результате крушения однодвигательного самолёта погибли четыре человека.

Об этом сообщает Fox 5 со ссылкой на службу пожарной охраны округа ДеКалб.

По данным Федерального управления гражданской авиации, авария при участии одномоторного Cessna 210 произошла около 13:11. В результате крушения погибли четыре человека.

По данным телеканала, аэропорт закрыли после происшествия. Личности пассажиров не разглашаются.

Ранее сообщалось об аресте организатора экскурсионных полётов в Подмосковье после крушения вертолёта в Лыткарине — вертолёт Robinson R-44 потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полёта в лесополосе, три человека погибли.