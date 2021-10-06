Организатор полётов в Подмосковье арестована после крушения вертолёта
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«Ходатайство следователя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России, удовлетворено Дорогомиловским районным судом города Москвы», — говорится в сообщении.
Вертолёт Robinson R-44 потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полёта в лесополосе в населённом пункте Детский городок ЗиЛ в городском округе Лыткарино Московской области, три человека погибли.
Ранее по факту крушения вертолёта в Подмосковье возбудили уголовное дело.