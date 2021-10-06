Организатор полётов в Подмосковье арестована после крушения вертолёта

Организатор экскурсионных полётов в Подмосковье арестована после крушения вертолёта в Лыткарине, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

«Ходатайство следователя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России, удовлетворено Дорогомиловским районным судом города Москвы», — говорится в сообщении.

Вертолёт Robinson R-44 потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полёта в лесополосе в населённом пункте Детский городок ЗиЛ в городском округе Лыткарино Московской области, три человека погибли.

Ранее по факту крушения вертолёта в Подмосковье возбудили уголовное дело.