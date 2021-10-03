По факту крушения вертолёта в Подмосковье возбудили уголовное дело

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Следствие возбудило уголовное дело по факту крушения вертолёта в подмосковном Лыткарине, в котором погибли три человека.
По факту крушения вертолёта в Подмосковье возбудили уголовное дело
  • РИА Новости

«По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК России)», — приводит ТАСС слова представителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елены Марковской.

Следователи и криминалисты выехали на место крушения.

В МЧС также подтвердили, что вертолёт Robinson R-44 потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полёта в лесополосе в населённом пункте Детский городок ЗиЛ в городском округе Лыткарино Московской области, три человека погибли.

По данным источника ТАСС, среди погибших — одна женщина и двое мужчин. 

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