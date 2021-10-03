По факту крушения вертолёта в Подмосковье возбудили уголовное дело
- РИА Новости
«По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК России)», — приводит ТАСС слова представителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елены Марковской.
Следователи и криминалисты выехали на место крушения.
В МЧС также подтвердили, что вертолёт Robinson R-44 потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полёта в лесополосе в населённом пункте Детский городок ЗиЛ в городском округе Лыткарино Московской области, три человека погибли.
По данным источника ТАСС, среди погибших — одна женщина и двое мужчин.