По факту крушения вертолёта в Подмосковье возбудили уголовное дело

Следствие возбудило уголовное дело по факту крушения вертолёта в подмосковном Лыткарине, в котором погибли три человека.

«По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК России)», — приводит ТАСС слова представителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елены Марковской.

Следователи и криминалисты выехали на место крушения.

В МЧС также подтвердили, что вертолёт Robinson R-44 потерпел крушение при выполнении учебно-тренировочного полёта в лесополосе в населённом пункте Детский городок ЗиЛ в городском округе Лыткарино Московской области, три человека погибли.

По данным источника ТАСС, среди погибших — одна женщина и двое мужчин.