Guardian: в Британии сделали более 2 млн бустерных прививок от COVID-19

В Великобритании сделали более 2 млн бустерных прививок от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Англии.

Бустерные прививки делаются спустя полгода после получения второй дозы вакцины от коронавируса. Приоритет на получение третьей дозы препарата отдаётся людям старше 50 лет, людям с ослабленным иммунитетам, а также сотрудникам здравоохранения и соцсферы.

В Великобритании за минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у 34 950 человек, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в стране достигло 8 120 713.