Двое подозреваемых в избиении солдата в Хабаровском крае не признали свою вину

Двое из трёх солдат, в отношении которых возбудили уголовные дела по факту избиения военнослужащего в казарме воинской части в Хабаровском крае, не признали свою вину. Соответствующая информация опубликована на сайте СК России.

«В ходе предварительного следствия Тарчоков признал свою вину в содеянном и дал признательные показания. Гашимов и Магомедов не признали свою вину и были задержаны в порядке ст. 91 УПК России», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в отношении задержанных в Бикинский гарнизонный военный суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что военная прокуратура организовала проверку в воинской части Хабаровского края после появления в Telegram-каналах видео с избиением молодого человека в военной форме.

Военный прокурор Восточного военного округа Сергей Заряев заявил, что по факту избиения группой солдат военнослужащего в казарме воинской части в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело.