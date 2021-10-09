Двое подозреваемых в избиении солдата в Хабаровском крае не признали свою вину

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Двое из трёх солдат, в отношении которых возбудили уголовные дела по факту избиения военнослужащего в казарме воинской части в Хабаровском крае, не признали свою вину. Соответствующая информация опубликована на сайте СК России.
Двое подозреваемых в избиении солдата в Хабаровском крае не признали свою вину
  • © Леся Полякова
  • РИА Новости

«В ходе предварительного следствия Тарчоков признал свою вину в содеянном и дал признательные показания. Гашимов и Магомедов не признали свою вину и были задержаны в порядке ст. 91 УПК России», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в отношении задержанных в Бикинский гарнизонный военный суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что военная прокуратура организовала проверку в воинской части Хабаровского края после появления в Telegram-каналах видео с избиением молодого человека в военной форме.

Военный прокурор Восточного военного округа Сергей Заряев заявил, что по факту избиения группой солдат военнослужащего в казарме воинской части в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело.

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