Etilaat roz: число жертв теракта в афганской мечети увеличилось до 150

В результате взрыва в мечети в Кундузе на севере Афганистана погибли 150 человек.

Об этом сообщает портал Etilaat roz со ссылкой на источники.

Отмечается, что также из-за взрыва пострадали около 200 человек.

Вместе с этим портал отмечает, что за взрывом стоит террористическая группировка «Исламское государство»*.

Ранее сообщалось, что в мечети Кундуза произошёл взрыв. Теракт уже осудили в ряде стран, а также в ООН.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.