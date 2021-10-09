Etilaat roz: число жертв теракта в афганской мечети увеличилось до 150
- AP
Об этом сообщает портал Etilaat roz со ссылкой на источники.
Отмечается, что также из-за взрыва пострадали около 200 человек.
Вместе с этим портал отмечает, что за взрывом стоит террористическая группировка «Исламское государство»*.
Ранее сообщалось, что в мечети Кундуза произошёл взрыв. Теракт уже осудили в ряде стран, а также в ООН.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.