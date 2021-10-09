ЕС осудил теракт в афганской мечети
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«Виновные в трусливом нападении на мечеть в Кундузе должны быть преданы суду. Права и безопасность всех афганцев должны быть защищены независимо от их этнической и религиозной принадлежности», — цитирует заявление ТАСС.
Стано добавил, что продолжение террористических атак — это серьёзное препятствие на пути к миру и стабильности в Афганистане.
Ранее сообщалось, что в мечети Кундуза произошёл взрыв, в результате которого погибли, по разным данным, от 30 до 100 человек.