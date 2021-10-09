ЕС осудил теракт в афганской мечети

Короткая ссылка
Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз осуждает теракт в мечети в Кундузе на севере Афганистана.
ЕС осудил теракт в афганской мечети
  • © AP Photo/Abdullah Sahil

«Виновные в трусливом нападении на мечеть в Кундузе должны быть преданы суду. Права и безопасность всех афганцев должны быть защищены независимо от их этнической и религиозной принадлежности», — цитирует заявление ТАСС.

Стано добавил, что продолжение террористических атак — это серьёзное препятствие на пути к миру и стабильности в Афганистане.

Ранее сообщалось, что в мечети Кундуза произошёл взрыв, в результате которого погибли, по разным данным, от 30 до 100 человек.

Теракт уже осудили в ряде стран, а также в ООН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить