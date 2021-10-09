ЕС осудил теракт в афганской мечети

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз осуждает теракт в мечети в Кундузе на севере Афганистана.

«Виновные в трусливом нападении на мечеть в Кундузе должны быть преданы суду. Права и безопасность всех афганцев должны быть защищены независимо от их этнической и религиозной принадлежности», — цитирует заявление ТАСС.

Стано добавил, что продолжение террористических атак — это серьёзное препятствие на пути к миру и стабильности в Афганистане.

Ранее сообщалось, что в мечети Кундуза произошёл взрыв, в результате которого погибли, по разным данным, от 30 до 100 человек.

Теракт уже осудили в ряде стран, а также в ООН.