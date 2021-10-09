Байден поздравил Муратова с присуждением Нобелевской премии мира

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Президент США Джо Байден поздравил главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессу с присуждением Нобелевской премии мира 2021 года.
Байден поздравил Муратова с присуждением Нобелевской премии мира
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

«Как и многие журналисты по всему миру, Ресса и Муратов неустанно и бесстрашно следуют фактам. Они работали над тем, чтобы пресекать злоупотребление властью, разоблачать коррупцию и требовать прозрачности. Они упорно создавали независимые СМИ и защищали их от сил, стремящихся к их замалчиванию», — говорится в заявлении американского государственного лидера, опубликованного на официальном сайте Белого дома.

В тексте документа отмечается, что журналисты постоянно сталкиваются с угрозами и судебными исками «за свою приверженность основным принципам свободной прессы». 

Байден одобрил решение Нобелевского комитета за награждение работы Рессы и Муратова, подчеркнув, что таким образом общественность обратит внимание на «растущее давление на журналистов, свободную прессу и свободу слова во всём мире».

Лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года ранее были объявлены российский журналист, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. Премия присуждена за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира».

В 2020 году Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа ООН, которая является крупнейшей в мире гуманитарной организацией, борющейся с голодом.

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