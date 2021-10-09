Байден подписал закон об оказании помощи жертвам «гаванского синдрома»

Президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий оказание финансовой и медицинской помощи для жертв «гаванского синдрома».

В своём заявлении он отметил, что устранение подобных инцидентов было одним из главных приоритетов американской администрации.

«Мы используем все ресурсы правительства США, чтобы предоставить первоклассную медицинскую помощь пострадавшим и разобраться в этих инцидентах, в том числе определить причину и кто несёт ответственность», — приводятся слова Байдена на официальном сайте Белого дома.

Пресс-секретарь Джен Псаки ранее отметила, что разведка США по-прежнему не определила источник проявлений у американских госслужащих так называемого гаванского синдрома.

О так называемых акустических атаках сообщали американские дипломаты на Кубе и в Китае с 2016 года. Сотрудники посольств жаловались на необычные симптомы, среди которых —высокое давление и головокружение.