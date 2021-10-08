В Белом доме сообщили об отсутствии данных об источнике гаванского синдрома

Разведка США по-прежнему не определила источник проявлений у американских госслужащих так называемого гаванского синдрома. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы ещё не установили источник, но серьёзно относимся к информации о каждом таком инциденте и стремимся, чтобы наша команда по нацбезопасности задействовала все ресурсы для сбора, оценки и рассмотрения данных по этим инцидентам», — сказала Псаки.

Он отметила, что инициированное ранее масштабное расследование проявлений гаванского синдрома с участием различных спецслужб США по-прежнему продолжается.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью RT прокомментировал сообщения о гаванском синдроме, на который жаловались американские дипломаты, в том числе из посольства США на Кубе.

О так называемых акустических атаках сообщали американские дипломаты на Кубе и в Китае с 2016 года. Сотрудники посольств жаловались на необычные симптомы, среди которых высокое давление и головокружение.

Национальная академия наук, инженерии и медицины США предположила, что речь может идти о воздействии «направленной импульсивной радиочастотной энергии», однако также не исключаются химическое воздействие, инфекционные заболевания и психологические проблемы.