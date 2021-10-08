Саммит НАТО пройдёт в Мадриде 29—30 июня
- AP
«Я рад сообщить, что саммит НАТО пройдёт 29—30 июня следующего года», — приводит РИА Новости слова Столтенберга на пресс-конференции в испанской столице.
Генсек НАТО отметил рост стратегической конкуренции в мире и «более агрессивное поведение России», а также попытки Китая «использовать свою растущую экономическую и военную мощь для запугивания других».
«Мы продолжим реагировать на вызовы в непосредственном соседстве, нестабильность на Ближнем Востоке, в Северной Африке, регионе Сахеля», — отметил он.
Ранее в НАТО приняли решение о высылке восьми сотрудников миссии России при Североатлантическом альянсе, а также о сокращении ещё двух позиций.
Как отметили в Кремле, Москва сформулирует и примет ответные меры на действия НАТО в отношении России.