Саммит НАТО пройдёт в Мадриде 29—30 июня

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Саммит НАТО состоится в Мадриде 29—30 июня. Повесткой мероприятия станет адаптация альянса к вызовам будущего, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
Саммит НАТО пройдёт в Мадриде 29—30 июня
  • AP

«Я рад сообщить, что саммит НАТО пройдёт 29—30 июня следующего года», — приводит РИА Новости слова Столтенберга на пресс-конференции в испанской столице.

Генсек НАТО отметил рост стратегической конкуренции в мире и «более агрессивное поведение России», а также попытки Китая «использовать свою растущую экономическую и военную мощь для запугивания других».

«Мы продолжим реагировать на вызовы в непосредственном соседстве, нестабильность на Ближнем Востоке, в Северной Африке, регионе Сахеля», — отметил он.

Ранее в НАТО приняли решение о высылке восьми сотрудников миссии России при Североатлантическом альянсе, а также о сокращении ещё двух позиций.

Как отметили в Кремле, Москва сформулирует и примет ответные меры на действия НАТО в отношении России.

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