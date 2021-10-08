Сенатор Джабаров назвал циничным новый призыв США к санкциям против России

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал призыв старшего республиканца комитета по иностранным делам палаты представителей США Майкла Маккола к санкциям против России на основании того, что Москва якобы желает воспользоваться энергетическим кризисом в Европе.

«Американцы взвинтили цены, направив весь свой сжиженный газ в Азию, где цена выше, хотя до этого обещали Европе замену российского газа своим, который чище, лучше и так далее. Спекулянты биржевые подняли цены», — сказал он.

По словам сенатора, при этом «Газпром» выполняет все свои обязательства.

«Более того, президент заявил, что мы даже Украине будем поставлять, хотя нам сейчас это не выгодно, в соответствии с договорами. Мы ни одно своё обязательство не нарушили. И вместо того, чтобы сказать: «Спасибо, Россия, что ты спасаешь от замерзания», они пытаются ввести санкции. Абсолютно циничный подход. Никакого уважения эта политика не вызывает», — заключил политик.

Ранее старший республиканец комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Майкл Маккол призвал Белый дом к санкциям против России из-за газового кризиса в Европе.