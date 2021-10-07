ООН намерена отправить в Эфиопию дополнительный персонал
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«Мы намерены отправить дополнительный персонал в Эфиопию. Визы запрошены», — приводит ТАСС слова Дюжаррика.
Он отметил, что объявленные эфиопскими властями персонами нон грата семь сотрудников организации уже находятся за пределами страны.
30 сентября правительство Эфиопии в сообщении на странице МИД в Facebook объявило семерых сотрудников специализированных служб ООН персонами нон грата и предложило им покинуть территорию страны в течение ближайших 72 часов.
В ООН не признали высылку своих сотрудников из Эфиопии.