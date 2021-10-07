В России призвали не драматизировать ситуацию с сотрудниками ООН в Эфиопии
- Reuters
- © John Minchillo
«Призываем не драматизировать произошедшее. Считаем, что через взаимоуважительный диалог Эфиопия и секретариат ООН смогут ... разрешить возникшие противоречия в интересах нуждающегося в помощи населения», — передаёт ТАСС заявление Евстигнеевой, сделанное на заседании СБ ООН.
Как отметила дипломат, важно тщательно разобраться и сделать выводы в целях предотвращения в будущем подобных инцидентов.
30 сентября правительство Эфиопии в сообщении на странице МИД в Facebook объявило семерых сотрудников специализированных служб ООН персонами нон грата и предложило им покинуть территорию страны в течение ближайших 72 часов.
В ООН не признали высылку своих сотрудников из Эфиопии.
Позднее семеро сотрудников ООН покинули Эфиопию.
В США допустили введения санкций за нарушение прав человека в Эфиопии.