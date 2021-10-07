В России призвали не драматизировать ситуацию с сотрудниками ООН в Эфиопии

Заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Россия призывает не драматизировать ситуацию с объявлением Эфиопией семи сотрудников ООН персонами нон грата.

«Призываем не драматизировать произошедшее. Считаем, что через взаимоуважительный диалог Эфиопия и секретариат ООН смогут ... разрешить возникшие противоречия в интересах нуждающегося в помощи населения», — передаёт ТАСС заявление Евстигнеевой, сделанное на заседании СБ ООН.

Как отметила дипломат, важно тщательно разобраться и сделать выводы в целях предотвращения в будущем подобных инцидентов.

30 сентября правительство Эфиопии в сообщении на странице МИД в Facebook объявило семерых сотрудников специализированных служб ООН персонами нон грата и предложило им покинуть территорию страны в течение ближайших 72 часов.

В ООН не признали высылку своих сотрудников из Эфиопии.

Позднее семеро сотрудников ООН покинули Эфиопию.

В США допустили введения санкций за нарушение прав человека в Эфиопии.